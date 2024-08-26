Смородская: Нынешнее лидерство «Локомотива» ни о чем не говорит

Бывший президент «Локомотива»оценила лидерство московского клуба в РПЛ. Ранее железнодорожники одолели «Ростов» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

«Промежуточным первым местом "Локомотива" я очень удивлена. Я удивлена потому что, на мой взгляд, очень многих вещей в "Локомотиве" сейчас не хватает, глубины состава в первую очередь. Во-вторых, да, молодежь раскрывается, но, как правило, у молодых есть один недостаток — они не могут выдержать дистанцию всего сезона, играя то хорошо, то плохо. Поэтому нынешнее первое место ни о чем не говорит.

Но в любом случае, команда в начале сезона хорошо себя показывает. Я их поздравила и считаю, что они молодцы. Старт хороший», — сказала Смородская «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ.