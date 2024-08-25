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    «Аталанта» уступила «Торино», «Фиорентина» и «Венеция» сыграли вничью

    «Торино» — «Аталанта»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В рамках поединка второго тура итальянской Серии А «Аталанта» проиграла «Торино» со счетом 1:2.

    «Аталанта»
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    «Аталанта»

    На гол Матео Ретеги хозяева ответили точными ударами Ивана Илича и Че Адамса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Аталанта 2:1
    Голы: 0:1 Матео Ретеги (26'), 1:1 Иван Илич (31'), 2:1 Че Адамс (49') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Сауль Коко, Адам Масина, Мергим Войвода (Борна Соса, 78'), Адриен Тамез (Ali Dembele, 67'), Самуэле Риччи, Кароль Линетти, Иван Илич, Валентин Лацаро, Дуван Сапата, Че Адамс Аталанта: Эдерсон (Alberto Manzoni, 85'), Марко Карнесекки, Маттео Руджери, Давиде Дзаппакоста, Берат Джимсити, Исак Хин (Marco Palestra, 70'), Шарль Де Кетеларе (Federico Cassa, 85'), Марко Брешианини (Лазар Самарджич, 53'), Марио Пашалич, Мартен де Рон, Матео Ретеги (Николо Дзаньоло, 70') Предупреждения: Марио Пашалич (29'), Исак Хин (38'), Иван Илич (40'), Берат Джимсити (77'), Дуван Сапата (89'), Ваня Милинкович-Савич (90 + 2')

    После этой игры у «Торино» стало четыре очка и вторая позиция. У «Аталанты» осталось три балла и восьмая строчка.

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельной игре «Фиорентина» и «Венеция» сыграли вничью. Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Венеция 0:0
    Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Пьетро Комуццо (Лукас Мартинес Куарта, 78'), Лука Раньери, Кристиано Бираги, Фабьяно Паризи, Софьян Амрабат, Амир Ричардсон (Роландо Мандрагора, 78'), Антонин Барак (Андреа Кольпани, 55'), Кристиан Куаме (Риккардо Соттиль, 68'), Мойзе Кин (Лукас Бельтран, 79'), Dodo Венеция: Йессе Йоронен, Франческо Дзампано, Джей Идзес (Михаэль Свобода, 68'), Гаэтано Ористанио (Nicholas Pierini, 46'), Альфред Дункан, Кристиан Гиткьяер (Антонио Раймондо, 46'), Mikael Egill Ellertsson (Issa Doumbia, 87'), Magnus Kofod Andersen (Ханс Николусси Кавилья, 68'), Antonio Candela, Marin Sverko, Giorgio Altare Предупреждения: Гаэтано Ористанио (22'), Франческо Дзампано (62'), Роландо Мандрагора (86')

    Теперь у «Фиорентины» два очка и десятое место, у «Венеции» один балл и семнадцатая строчка.

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