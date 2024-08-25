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    Мареска: Тактический план во втором тайме остался прежним, но мы стали немного эффективнее

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче против «Вулверхэмптона» (6:2).

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Во втором тайме мы кое-что изменили, и стало лучше. Мне казалось, что в первом тайме план работал, но мы теряли четыре или пять простых мячей на стандартных положениях и контратаках. Второй тайм был совершенно другим: мы не теряли мячи и контролировали игру. Тактический план во втором тайме остался прежним, но мы стали немного эффективнее и не теряли мяч.

    Мадуэке? В первые 10 минут у него было два момента, и в целом он играл очень хорошо. Единственное, что мне не понравилось в игре Нони, так это фол, который он совершил перед перерывом, чего можно было бы избежать, особенно против команды, которая хороша на стандартах», — цитирует Мареску BBC.

    После этого матча «Челси» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 19-й позиции без набранных баллов.

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