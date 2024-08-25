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    «Локомотив» победил «Ростов» и вышел в лидеры

    «Локомотив» — «Ростов»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче шестого тура РПЛ «Локомотив» в родных стенах переиграл «Ростов» со счетом 3:2.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    В составе хозяев поля забили Алексей Батраков, Илья Самошников и Наир Тикнизян. За гостей отличился Роналдо, который отметился дублем.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Ростов 3:2
    Голы: 1:0 Алексей Батраков (10'), 1:1 Роналдо (13'), 2:1 Илья Самошников (37'), 3:1 Наир Тикнизян (46'), 3:2 Роналдо (90+6') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Алексей Батраков, Наир Тикнизян, Дмитрий Воробьёв Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Константин Кучаев, Данил Глебов, Алексей Сутормин, Николай Комличенко, Роналдо, Saravia Salvia R. A. Предупреждения: Константин Кучаев (41'), Вадим Раков (67'), Артём Карпукас (72'), (90+1'), Данил Глебов (90+7')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в РПЛ. У «Ростова» восемь баллов и восьмая строчка.

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