«Локомотив» — «Ростов»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче шестого тура РПЛв родных стенах переигралсо счетом 3:2.

В составе хозяев поля забили Алексей Батраков, Илья Самошников и Наир Тикнизян. За гостей отличился Роналдо, который отметился дублем.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Ростов 3:2 Голы: 1:0 Алексей Батраков (10'), 1:1 Роналдо (13'), 2:1 Илья Самошников (37'), 3:1 Наир Тикнизян (46'), 3:2 Роналдо (90+6') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Алексей Батраков, Наир Тикнизян, Дмитрий Воробьёв Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Константин Кучаев, Данил Глебов, Алексей Сутормин, Николай Комличенко, Роналдо, Saravia Salvia R. A. Предупреждения: Константин Кучаев (41'), Вадим Раков (67'), Артём Карпукас (72'), (90+1'), Данил Глебов (90+7')

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в РПЛ. У «Ростова» восемь баллов и восьмая строчка.