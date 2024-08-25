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    Гладилин: «Зениту» повезло в матче со «Спартаком»

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    Бывший футболист Валерий Гладилин подвел итоги матча «Зенита» со «Спартаком» в шестом туре РПЛ. Встреча закончилась 0:0.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Хозяева большую часть второго тайма провели в меньшинстве, на 62‑й минуте вторую желтую карточку получил сербский защитник Страхиня Эракович.

    «Меня ничуть не удивила игра "Спартака", я и ожидал этого. Четыре матча до этого красно‑белые показывали хорошую игру, команда находилась в хорошем состоянии. Я ожидал игру такого уровня. "Спартак" показал, что приехал не просто так, а добывать очки.

    "Зениту" повезло, конечно. Удача была на стороне "Зенита". После удаления во втором тайме "Спартак" имел два стопроцентных момента. Преимущество было на его стороне. То, что хозяева вытащили ничью, очень хороший результат для них. Так команда Семака смогла сохранить лидерство, а если бы "Спартак" победил, то было бы поинтереснее. Но чемпионат только начался», — сказал Гладилин «Матч ТВ».

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