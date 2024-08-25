Флик: Левандовский продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры

Главный тренерподелился мнением об игре нападающего командыпосле матча 2-го тура испанской Примеры против(2:1).

«Я очень доволен Левандовским. Он работает и тренируется на высшем уровне, отлично прессингует… Я знаю лучшего Леви, и я вижу его здесь тоже. Если ты в хорошей форме и сохраняешь позитивный настрой, ты всегда будешь выделяться.

Левандовский продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры независимо от возраста. В первой половине встречи он создал несколько опасных моментов и сыграл ключевую роль в нашей победе», — приводит слова Флика Marca.

Левандовский отметился победным голом в ворота «Атлетика» на 75-й минуте. После этого матча «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Райо Вальекано» 27-го августа.