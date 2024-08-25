ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нуралы Алип — защитник «Зенита» «Зенит» едва не проиграл «Спартаку». Латышонок вновь спас питерцев
    Все новости спорта

    Флик: Левандовский продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Атлетик
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре нападающего команды Роберта Левандовского после матча 2-го тура испанской Примеры против «Атлетика» (2:1).

    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»

    «Я очень доволен Левандовским. Он работает и тренируется на высшем уровне, отлично прессингует… Я знаю лучшего Леви, и я вижу его здесь тоже. Если ты в хорошей форме и сохраняешь позитивный настрой, ты всегда будешь выделяться.

    Левандовский продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры независимо от возраста. В первой половине встречи он создал несколько опасных моментов и сыграл ключевую роль в нашей победе», — приводит слова Флика Marca.

  • На флажке. Осимхен, Стерлинг, Кьеза и еще 27 игроков, которым нужен трансфер до закрытия окна
  • Звезды, оказавшиеся в немилости у своих клубов, надеются успеть сменить команду этим летом
  • Вчера

    • Левандовский отметился победным голом в ворота «Атлетика» на 75-й минуте. После этого матча «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Райо Вальекано» 27-го августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Реал» и «Вальядолид» забьют друг другу?!
  • «Реал» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Вулверхэмптон» продлит серию побед над «Челси»?
  • «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры