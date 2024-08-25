1-й таймДинамо — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бителло«Динамо» — «Краснодар». Онлайн
  • 18:09
    • «Челси» разгромил «Вулверхэмптон», у Мадуэке — хет-трик
  • 17:25
    • Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» на матч Примеры с «Вальядолидом»
  • 16:56
    • Дубль Гальдамеса обеспечил «Крыльям Советов» победу над «Пари НН»
  • 16:27
    • «Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 13:09
    • Эракович извинился после матча со «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Челси» разгромил «Вулверхэмптон», у Мадуэке — хет-трик

    «Вулверхэмптон» — «Челси»: счет матча 2:6, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Вулверхэмптон
    «Челси» на чужом поле одолел «Вулверхэмптон» (6:2) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

    Нони Мадуэке — игрок «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нони Мадуэке — игрок «Челси»

    В 1-м тайме команды забили по 2 гола. В составе «Челси» отличились Николас Джексон на 2-й минуте и Коул Палмер на 45-й минуте.

    У «Вулверхэмптона» голы записали на свой счет Матеус Кунья на 27-й минуте и Йёрген Странн Ларсен на 45+6-й минуте.

    Во 2-м отрезке «Челси» забил 4 безответных гола. Хет-трик оформил нападающий «синих» Нони Мадуэке, забив свои голы на 49-й, 58-й и 63-й минутах встречи. Голевые передачи на все мячи сделал Коул Палмер.

    На 80-й минуте нападающий «Челси» Жоау Феликс установил окончательный счет — 6:2.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Челси 2:6
    Голы: 0:1 Николас Джексон (2'), 1:1 Матеус Кунья (27'), 1:2 Коул Палмер (45'), 2:2 Йёрген Странн Ларсен (45 + 6'), 2:3 Чуквунонсо Мадуэке (49'), 2:4 Чуквунонсо Мадуэке (58'), 2:5 Чуквунонсо Мадуэке (63'), 2:6 Жоау Фелиш (80') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Йерсон Москера, Тоте Антонио Гомеш, Райан Айт Нури (Родригу Гомеш, 68'), Жуан Гомес, Марио Лемина (Крэйг Доусон, 90'), Жанрикне Беллегард (Даниэл Поденсе, 68'), Хван Хи Чан (Пабло Сарабия, 60'), Матеус Кунья (Томми Дойл, 68'), Йёрген Странн Ларсен Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья (Кристофер Нкунку, 83'), Леви Колвилл, Мало Гюсто, Коул Палмер (Кирман Дьюсбери-Холл, 83'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо (Педру Нету, 76'), Весли Фофана, Николас Джексон (Renato Veiga, 68'), Михаил Мудрик (Жоау Фелиш, 46'), Чуквунонсо Мадуэке Предупреждения: Райан Айт Нури (35'), Мало Гюсто (40'), Коул Палмер (44'), Йерсон Москера (71'), Марк Кукурелья (71')

    После этого матча «Челси» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 19-й позиции без набранных баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Реал» и «Вальядолид» забьют друг другу?!
  • «Реал» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Вулверхэмптон» продлит серию побед над «Челси»?
  • «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры