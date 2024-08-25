«Вулверхэмптон» — «Челси»: счет матча 2:6, обзор голов

на чужом поле одолел(6:2) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

В 1-м тайме команды забили по 2 гола. В составе «Челси» отличились Николас Джексон на 2-й минуте и Коул Палмер на 45-й минуте.

У «Вулверхэмптона» голы записали на свой счет Матеус Кунья на 27-й минуте и Йёрген Странн Ларсен на 45+6-й минуте.

Во 2-м отрезке «Челси» забил 4 безответных гола. Хет-трик оформил нападающий «синих» Нони Мадуэке, забив свои голы на 49-й, 58-й и 63-й минутах встречи. Голевые передачи на все мячи сделал Коул Палмер.

На 80-й минуте нападающий «Челси» Жоау Феликс установил окончательный счет — 6:2.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Челси 2:6 Голы: 0:1 Николас Джексон (2'), 1:1 Матеус Кунья (27'), 1:2 Коул Палмер (45'), 2:2 Йёрген Странн Ларсен (45 + 6'), 2:3 Чуквунонсо Мадуэке (49'), 2:4 Чуквунонсо Мадуэке (58'), 2:5 Чуквунонсо Мадуэке (63'), 2:6 Жоау Фелиш (80') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Йерсон Москера, Тоте Антонио Гомеш, Райан Айт Нури (Родригу Гомеш, 68'), Жуан Гомес, Марио Лемина (Крэйг Доусон, 90'), Жанрикне Беллегард (Даниэл Поденсе, 68'), Хван Хи Чан (Пабло Сарабия, 60'), Матеус Кунья (Томми Дойл, 68'), Йёрген Странн Ларсен Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья (Кристофер Нкунку, 83'), Леви Колвилл, Мало Гюсто, Коул Палмер (Кирман Дьюсбери-Холл, 83'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо (Педру Нету, 76'), Весли Фофана, Николас Джексон (Renato Veiga, 68'), Михаил Мудрик (Жоау Фелиш, 46'), Чуквунонсо Мадуэке Предупреждения: Райан Айт Нури (35'), Мало Гюсто (40'), Коул Палмер (44'), Йерсон Москера (71'), Марк Кукурелья (71')

После этого матча «Челси» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 19-й позиции без набранных баллов.