«Факел» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче шестого тура чемпионата Россиив родных стенах переигралсо счетом 1:0.

Единственным голом в матче точным ударом со штрафного отметился Николай Гиоргобиани на 62-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Оренбург 1:0 Гол: 1:0 Николай Гиоргобиани (62') Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Сергей Божин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Николай Гиоргобиани, Евгений Марков, Владимир Ильин, Dziov M. Оренбург: Андрей Малых, Данила Хотулёв, Данила Прохин, Максим Сидоров, Иван Башич, Мохаммад Горбани, Ярослав Михайлов, Химми Марин, Брайан Мансилья, Moskvichev B., Saharkhizan S. Предупреждения: Иван Башич (16'), Андрей Малых (28'), Мохамед Браими (36'), Максим Сидоров (45+1'), Dziov M. (48'), Данила Прохин (80'), Виталий Гудиев (87')

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Таким образом, «Факел» смог добыть первую победу в сезоне, набрал четыре очка и поднялся на четырнадцатое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» пять баллов и двенадцатая строчка.