Богосавац продлил контракт с «Ахматом»

Мирослав Богосавац — защитник «Ахмата» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что Богосавац продлил соглашение с «Ахматом» до лета 2027-го года.
«Действующий контракт рассчитан до конца текущего чемпионата, а сегодня стороны продлили его ещё на два года. Мирослав Богосавац провёл за "Ахмат" 136 матчей, в которых отдал 14 голевых передач», — гласит сообщение пресс-службы «Ахмата».
После 5-и туров в российской Премьер-лиге грозненцы занимают 15-е место в таблице с 3 очками в активе. В следующем матче «Ахмат» сыграет против «Химок» завтра, 24-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.