Богосавац продлил контракт с «Ахматом»

Защитникподписал новый контракт с. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Стало известно, что Богосавац продлил соглашение с «Ахматом» до лета 2027-го года.

«Действующий контракт рассчитан до конца текущего чемпионата, а сегодня стороны продлили его ещё на два года. Мирослав Богосавац провёл за "Ахмат" 136 матчей, в которых отдал 14 голевых передач», — гласит сообщение пресс-службы «Ахмата».

После 5-и туров в российской Премьер-лиге грозненцы занимают 15-е место в таблице с 3 очками в активе. В следующем матче «Ахмат» сыграет против «Химок» завтра, 24-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.