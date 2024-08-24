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    Сможет ли «Ахмат» набрать важнейшие очки?

    «Ахмат» — «Химки». Прогноз и ставка (к. 2.50) на РПЛ 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Химки»
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    «Ахмат»
    24 августа в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ахмат» и «Химки». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Августа 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Команда далеко не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе после 5-и туров.

    Пока что грозненцы находятся в зоне вылета, от 12-й строчки «Ахмат» отделяет 2 балла. На своем поле в нынешнем сезоне команда набрала только 1 балл.

    Ахмат — Химки: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 87-й минуте. До этого команда уступила «Краснодару» с таким же счетом.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Ахмат» выиграл только «Пари НН» (4:1), трижды проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 4 гола (все в одной встрече) при 8-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Амин Талал (травма).

    Состояние команды: «Ахмату» необходимо как можно скорее найти свою игру для того, чтобы выбраться из дна турнирной таблицы.

    К тому же, грозненцы стабильно обыгрывают «Химки» в очных противостояниях. В последней встрече «Ахмат» одолел своего соперника со счетом 3:0.

    «Химки»

    Турнирное положение: Команда выдала довольно неплохой старт после возвращения в РПЛ. «Химки» занимают 10-е место в таблице чемпионата России с 5-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что подмосковная команда занимает 8-ю строчку в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 3 балла за 2 встречи.

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    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Химки» неожиданно отобрали очки у «Зенита», сыграв вничью (1:1). До этого команда уступила «Ростову» со счетом 1:3 в Кубке России.

    В последних 5-и матчах «Химки» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью. В этих матчах подмосковный коллектив забил 6 голов при 7-и пропущенных.

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    Состояния команды: «Химки» стали неуступчивыми в нынешнем сезоне. Команда не отдавала инициативу в матче с «Зенитом» и на чужом поле обыграла «Рубин».

    У команды появился защитник, который действует очень надежно и результативно. Эдгардо Фарина забил 2 гола в 3-х матчах нынешнего сезона РПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» не забил ни одного гола в последних 4-х матчах

    • «Ахмат» выигрывал в 4-х последних очных встречах против «Химок»

    • В последних 3-х встречах на чужом поле «Химки» выиграли только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа «Химок» — в 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ахмат» воспользуется фактором своего поля и наберет драгоценные 3 очка.

    Ставка: Победа «Ахмата» с форой (-1) за 2.50.

    Прогноз: «Химки» довольно неплохо стартовали в нынешнем сезоне. Легкой прогулки для «Ахмата» точно не будет, подмосковная команда будет упираться.

    Ставка: Обе забьют за 1.85.

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    «Ахмат» — «Химки». Прогноз и ставка (к. 2.50) на РПЛ 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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