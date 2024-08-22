«Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» в матче ЛК

В одном из поединков «Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» со счетом 3:3.
Сначала 2 гола забили гости, отличились Жолт Надь с пенальти на 9-й минуте и Микаэль Сойсало на 12-й минуте.
Затем забивала «Фиорентина». Голы записали на свой счет Риккардо Соттиль на 45+3-й минуте, Лукас Куарта на 67-й минуте и Мойзе Кин на 75-й минуте.
Уже на 89-й минуте игрок «Академии Пушкаша» Войцех Голла сравнял счет — 3:3.
Ответная игра между этими командами состоится 29-го августа в 22:00 мск. Место встречи — Фельчут (Венгрия).
В параллельном матче «Викингур» разгромил «Санту-Колому» со счетом 5:0.
У хозяев дублем отметился Валдимар Ингимюндарсон, который забил свои голы на 53-й минуте с пенальти и 75-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Николай Хансен на 29-й минуте и Гуннар Ватнхамар на 66-й минуте. Последний гол в этом матче забил Николай Хансен на 90+6-й минуте.
Второй матч между этими командами состоится также 29-го августа в 21:00 мск.