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    «Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» в матче ЛК

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    Обзор 1-х матчей финального раунда квалификации Лиги конференций.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    В одном из поединков «Фиорентина» сыграла вничью с «Академией Пушкаша» со счетом 3:3.

    Сначала 2 гола забили гости, отличились Жолт Надь с пенальти на 9-й минуте и Микаэль Сойсало на 12-й минуте.

    Затем забивала «Фиорентина». Голы записали на свой счет Риккардо Соттиль на 45+3-й минуте, Лукас Куарта на 67-й минуте и Мойзе Кин на 75-й минуте.

    Уже на 89-й минуте игрок «Академии Пушкаша» Войцех Голла сравнял счет — 3:3.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Фиорентина — Академия Пушкаша 3:3
    Голы: 0:1 Жолт Надь (пенальти) (9'), 0:2 Mikael Soisalo (12'), 1:2 Риккардо Соттиль (45 + 3'), 2:2 Лукас Мартинес Куарта (67'), 3:2 Мойзе Кин (75'), 3:3 Wojciech Golla (89') Фиорентина: Лукас Мартинес Куарта, Марин Понграчич, Лука Раньери, Микаель Кайоде (Додо, 46'), Фабьяно Паризи, Алессандро Бьянко (Софьян Амрабат, 66'), Роландо Мандрагора, Андреа Кольпани (Жонатан Иконе, 56'), Лукас Бельтран (Мойзе Кин, 46'), Риккардо Соттиль (Кристиан Куаме, 79'), David de Gea Академия Пушкаша: Жолт Надь, Патрицио Стронати, Кентен Масейрас, Артём Фаворов (Lamin Colley, 82'), Яков Пулич (Roland Szolnoki, 83'), Mikael Soisalo, Jakub Plsek, Urho Nissila, Brandon Ormonde-Ottewill (Gyorgy Komaromi, 46'), Wojciech Golla, Armin Pecsi Предупреждения: Лукас Мартинес Куарта (17'), Жолт Надь (56'), Марин Понграчич (87')

    Ответная игра между этими командами состоится 29-го августа в 22:00 мск. Место встречи — Фельчут (Венгрия).

    В параллельном матче «Викингур» разгромил «Санту-Колому» со счетом 5:0.

    У хозяев дублем отметился Валдимар Ингимюндарсон, который забил свои голы на 53-й минуте с пенальти и 75-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Николай Хансен на 29-й минуте и Гуннар Ватнхамар на 66-й минуте. Последний гол в этом матче забил Николай Хансен на 90+6-й минуте.

    Второй матч между этими командами состоится также 29-го августа в 21:00 мск.

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