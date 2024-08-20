Миранчук о переходе в «Атланту»: Бороться за трофеи, за плей-офф — вот чего я хочу

Российский нападающийвысказался о том, чего хочет добиться вместе с американским клубом.

«Это был лучший опыт, прекрасный опыт. Он запомнится мне до конца карьеры, до конца жизни.

(Хочу перенести) менталитет, настрой, потому что для нас, футболистов, главное в конечном счете — это трофеи и то, что ты оставляешь на поле. Бороться за трофеи, за плей-офф — вот чего я хочу», — сказал Миранчук пресс-службе «Атланты».

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник выступал за итальянскую «Аталанту», где провел 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 9 голевых передач.