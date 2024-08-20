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    Газизов: Кавказское дерби получилось братским

    Футбол Динамо-Махачкала Ахмат
    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подвел итоги матча пятого тура РПЛ с «Ахматом».

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    Махачкалинцы 19 августа одержали домашнюю победу со счетом 1:0.

    «Мы ожидали, что будет тяжелая и вязкая игра. Команды играли дисциплинированно, а "Ахмат" — очень хороший коллектив. Все решил один гол. Он получился красивым, отличный дебют Джавада — его выход на поле все предопределил.

    Но очень тяжелая игра. Ребята большие молодцы, что выдержали. В какой‑то момент соперник прижал нас, были моменты и у "Ахмата". Кавказское дерби получилось братским. Болельщики обеих команд скандировали по‑братски кричалки. Это показывает, что дерби должно быть таким», — сказал Газизов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В активе «Динамо» из Махачкалы теперь 5 очков. Команда поднялась на 11-е место в таблице РПЛ.

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