Газизов: Кавказское дерби получилось братским

Генеральный директор махачкалинского «Динамо»подвел итоги матча пятого тура РПЛ с «Ахматом».

Махачкалинцы 19 августа одержали домашнюю победу со счетом 1:0.

«Мы ожидали, что будет тяжелая и вязкая игра. Команды играли дисциплинированно, а "Ахмат" — очень хороший коллектив. Все решил один гол. Он получился красивым, отличный дебют Джавада — его выход на поле все предопределил.

Но очень тяжелая игра. Ребята большие молодцы, что выдержали. В какой‑то момент соперник прижал нас, были моменты и у "Ахмата". Кавказское дерби получилось братским. Болельщики обеих команд скандировали по‑братски кричалки. Это показывает, что дерби должно быть таким», — сказал Газизов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В активе «Динамо» из Махачкалы теперь 5 очков. Команда поднялась на 11-е место в таблице РПЛ.