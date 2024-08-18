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    «Уфа» увезла три очка из Саратова

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    В матче 6-го тура Первой лиги по футболу саратовский «Сокол» на своем поле уступил «Уфе» со счетом 0:1.

    Евгений Харлачев — тренер «Уфы»
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    Евгений Харлачев — тренер «Уфы»

    Единственный мяч в команде Евгения Харлачева на 34-й минуте забил полузащитник Андрей Анисимов.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Уфа 0:1
    Гол: 0:1 Арсен Адамов (34') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Александр Гуз, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Karpitskiy E., Zabelin P. Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Денис Кутин, Владислав Адаев, Ageyan M., Karpov V., Lozhkin V., Matskharashvili N., Pasevich R., Perchenok A., Zakharov G. Предупреждения: Данил Полубояринов (18'), Дмитрий Иванов (29')

    В седьмом туре «Сокол» будет гостить у «СКА-Хабаровска», а «Уфа» примет «Сочи».

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