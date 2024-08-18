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    «Химки» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

    «Химки» — «Зенит»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Зенита» в матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

    Евгений Латышонок — голкипер «Зенита»
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    Евгений Латышонок — голкипер «Зенита»

    «Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Мирзов, Абдуллахи, Вера, Заболотный, Руденко.

    «Зенит»: Латышонок, Волков, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Педро.

  • «Химки» — «Зенит». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 18-го августа в 15:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 4-х туров российской Премьер-лиги «Химки» занимают 11-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Зенит» — на 1-й позиции с 12-ю баллами в копилке.

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