Артига: Довольны тем очком, которое заработали в матче с «Зенитом»

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Это странно. Перед матчем я думал, что может быть ничья, в итоге так и получилось. "Зенит" — это та команда, которую очень тяжело победить. Мы будем довольны тем очком, которое мы заработали в этом непростом матче.

Против "Зенита" тяжело играть в том положении, когда мы забили гол. Было понятно, что они будут агрессивно атаковать, нам пришлось много падать и выбираться из обороны. Мы старались блокировать переходы "Зенита".

Возможно, шаг за шагом мы улучшим это положение. Это естественно для команды из Первой лиги в такие моменты думать о том, как оборонять ворота, а не атаковать и бежать вперед. Так получилось, что "Зенит" во втором тайме оказывал много давления и мы начали падать, но это логично, что к 88‑й минуте могло так получиться», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Ахматом», а «Зенит» примет «Спартак».