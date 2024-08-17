Деограсия: Футбол поступил с нами несправедливо, мы не заслуживали такого счета

Давид Деограсия — главный тренер «Оренбурга» Фото: globallookpress.com
«В перерыве предупреждали игроков нашей команды, что соперник выйдет играть с двумя высокими нападающими, начнутся подачи в штрафную. Но за пару минут мы пропустили два гола, потеряли концентрацию.
О чем говорил с главным арбитром после матча? Просто поблагодарил за работу. Не знаю, почему мне часто показывают желтые карточки. Я не использую плохие слова. Теперь придется молчать.
Дебют Москвичева в РПЛ? Он проделал очень хорошую работу. Если он пропустил три гола, то это не значит, что он не справляется со своей работой», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».
После этого матча «Оренбург» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем матче команда Давида Деограсии сыграет против «Факела» 24-го августа.