Деограсия: Футбол поступил с нами несправедливо, мы не заслуживали такого счета

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 5-го тура российской Премьер-лиги против(2:3).

«В перерыве предупреждали игроков нашей команды, что соперник выйдет играть с двумя высокими нападающими, начнутся подачи в штрафную. Но за пару минут мы пропустили два гола, потеряли концентрацию.

О чем говорил с главным арбитром после матча? Просто поблагодарил за работу. Не знаю, почему мне часто показывают желтые карточки. Я не использую плохие слова. Теперь придется молчать.

Дебют Москвичева в РПЛ? Он проделал очень хорошую работу. Если он пропустил три гола, то это не значит, что он не справляется со своей работой», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем матче команда Давида Деограсии сыграет против «Факела» 24-го августа.