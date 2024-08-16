«Наполи» договорился с «Бенфикой» о трансфере Нереса

в ближайшее время объявит о переходе атакующего полузащитника «Бенфики»

По информации журналиста Фабрицио Романо, неаполитанский клуб заплатит за бразильского вингера около 30 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней Нерес пройдет медосмотр, после чего клубы официально объявят о сделке.

Transfermarkt оценивает стоимость Нереса в 25 миллионов евро. «Бенфика» купила Давида летом 2022 года у донецкого «Шахтера» за 15 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Нерес провел в чемпионате Португалии 24 матча, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать сразу двух футболистов сборной Шотландии.