«Гент» и «Висла» пробились в финальный раунд квалификации ЛК

Обзор ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

В одном из поединков «Гент» обыграл датский «Силькеборг» со счетом 3:2 в рамках дополнительного времени.

В составе «Гента» дублем отметился Омри Гандельман, который забил свои голы на 90+3-й и 118-й минутах встречи. Еще 1 гол забил Макс Дин на 38-й минуте.

У «Силькеборга» 2 гола забил Тонни Адамсен на 33-й минуте и 51-й минуте (2-й гол — с пенальти).

Футбол. Лига конференций. Квалификация Гент — Силькеборг 3:2 Голы: 0:1 Тонни Адамсен (33'), 1:1 Max Dean (38'), 1:2 Тонни Адамсен (пенальти) (51'), 2:2 Омри Гандельман (90 + 3'), 3:2 Омри Гандельман (118') Гент: Дави Руф, Ноа Фадига (Омри Гандельман, 79'), Цуёси Ватанабэ, Стефан Митрович, Уго Гамбор (Джордан Торунарига, 67'), Нурио Фортуна (Арчи Браун, 59'), Свен Кумс (Матисс Самуаз, 95'), Матиас Делор, Хон Хён-сок (Даисукэ Ёкота, 79'), Андри Гудьонсен (Матиас Фернандес, 59'), Max Dean Силькеборг: Николай Ларсен, Оливер Сонне (Йенс Мартин Гаммельбю, 85'), Рамазан Оразов, Марк Бринк (Andreas Pyndt, 72'), Мадс Ларсен, Тонни Адамсен, Younes Bakiz (Oskar Boesen, 72'), Jeppe Andersen (Mads Freundlich, 88'), Robin Ostrom (Андреас Поульсен, 88'), Pedro Ganchas, Pontus Rodin (Alexander Madsen, 104') Предупреждения: Jeppe Andersen (62'), Pedro Ganchas (66'), Марк Бринк (66'), Wouter Vrancken (87'), Матиас Делор (109'), Mads Freundlich (112'), Омри Гандельман (119')

По итогам 2-х встреч «Гент» (2:2 и 3:2) пробился в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

В параллельном матче «Висла» одолела «Спартак» из Трнавы (3:1, 12:11 по пен.).

В основное время матча хозяева забили 2 безответных голы, отличились Анхель Родадо на 42-й минуте с пенальти и Пётр Стажиньский на 60-й минуте.

Уже в дополнительном времени команды обменялись голами. У «Вислы» отличился Алан Урига на 98-й минуте, а у «Спартака» из Трнавы гол забил Михал Дюриш на 107-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Висла Кр — Спартак Трнава 3:1 Голы: 1:0 Angel Rodado (пенальти) (42'), 2:0 Piotr Starzynski (60'), 3:0 Алан Урига (98'), 3:1 Михал Дюриш (107'), 1:0 Алан Урига (пенальти) (120'), 1:1 Якуб Паур (пенальти) (120'), 1:2 Милош Кратохвил (пенальти) (120'), 2:3 Angel Rodado (пенальти) (120'), 2:3 Себастьян Коша (пенальти) (120'), 3:3 Marc Carbo Bellapart (пенальти) (120'), 4:4 Rafal Mikulec (пенальти) (120'), 4:4 Войтех Кубиста (пенальти) (120'), 5:5 Frederico Duarte (пенальти) (120'), 5:5 Милан Коррин (пенальти) (120'), 6:6 Patryk Gogol (пенальти) (120'), 6:6 Hugo Ahl (пенальти) (120'), 7:7 Анхель Баэна (пенальти) (120'), 7:7 Либор Голик (пенальти) (120'), 8:8 Mariusz Kutwa (пенальти) (120'), 8:8 Филип Азанго (пенальти) (120'), 9:9 Kamil Broda (пенальти) (120'), 9:9 Ziga Frelih (пенальти) (120'), 10:10 Алан Урига (пенальти) (120'), 10:10 Михал Дюриш (пенальти) (120'), 11:11 Wiktor Biedrzycki (пенальти) (120'), 11:11 Милош Кратохвил (пенальти) (120'), 12:11 Bartosz Jaroch (пенальти) (120') Висла Кр: Алан Урига, Лукаш Зволински (Анхель Баэна, 90'), Kamil Broda, Bartosz Jaroch, Wiktor Biedrzycki, Ioannis Kiakos (Rafal Mikulec, 74'), Marc Carbo Bellapart, Olivier Sukiennicki (Patryk Gogol, 61'), Piotr Starzynski (Mariusz Kutwa, 106'), Angel Rodado, Tamas Kiss (Frederico Duarte, 61') Спартак Трнава: Либор Голик, Себастьян Коша, Марек Уйлаки (Милош Кратохвил, 46'), Роберт Пих (Hugo Ahl, 46'), Роман Прохазка (Войтех Кубиста, 67'), Адриан Зелькович (Милан Коррин, 106'), Мартин Микович (Филип Байнович, 90'), Эрик Сабо (Якуб Паур, 99'), Михал Дюриш, Филип Азанго, Ziga Frelih Предупреждения: Эрик Сабо (1'), Ioannis Kiakos (5'), Михал Дюриш (45 + 1'), Marc Carbo Bellapart (45 + 2'), Bartosz Jaroch (70'), Войтех Кубиста (90 + 5'), (99'), Ziga Frelih (120')

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась «Висла», победив со счетом 12:11. Польский коллектив пробился в финал квалификации Лиги конференций.

Еще в одной встрече финский ХИК в серии пенальти одолел «Дечич» (1:2, 4:3 по пен.).

В основное время матча черногорская команда забил 2 гола, отличились Ян Пилео на 26-й минуте и Ален Машович на 90+4-й минуте. У ХИКа единственный гол записал на свой счет Люк Пландж на 43-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Дечич — ХИК 2:1 Голы: 1:0 Айан Пулейо Арая (26'), 1:1 Люк Пландж (43'), 2:1 Ален Машович (90 + 4'), 1:0 Драшко Божович (пенальти) (120'), 2:1 Лука Малешевич (пенальти) (120'), 2:1 Ли Ирвин (пенальти) (120'), 3:2 Ален Машович (пенальти) (120'), 3:2 Диого Томас (пенальти) (120'), 3:3 Лиам Мёллер (пенальти) (120'), 3:4 Кевор Палуметс (пенальти) (120') Дечич: Игорь Никич, Джонатан Дрешай, Стефан Милич, Жарко Томашевич, Лука Малешевич, Петар Секулович (Матия Божанович, 64'), Кайке Шагас, Асмир Каевич (Драшко Божович, 71'), Айан Пулейо Арая (Ален Машович, 71'), Вук Стрикович (Огнен Стиепович, 46'), Боян Матич (Илир Камай, 64') ХИК: Теймен Нейхейс, Ной Паллас, Аапо Хальме (Гиоргос Анцулас, 46'), Диого Томас, Гиоргос Канеллопулос (Бруклин Лайонс-Фостер, 86'), Лукас Лингман, Сантери Хостикка (Кевин Коуассиви-Бениссан, 90'), Ли Ирвин, Люк Пландж (Лиам Мёллер, 80'), Озан Джан Кёкчю (Кевор Палуметс, 46'), Miska Ylitolva (Kai Meriluoto, 106') Предупреждения: Стефан Милич (40'), Петар Секулович (54'), Кайке Шагас (81'), Илир Камай (88'), Лукас Лингман (90 + 2'), Ален Машович (90 + 6'), Бруклин Лайонс-Фостер (105'), Ли Ирвин (113'), Огнен Стиепович (115'), Kai Meriluoto (120')

В серии пенальти сильнее оказался ХИК, победив со счетом 4:3. По сумме 2-х встреч финская команда (1:0, 1:2, 4:3 по пен.) прошла в 4-й раунд квалификации Лиги конференций.

«Ларн» из Северной Ирландии выиграл «Балкани» из Косово также в серии пенальти (0:1, 4:1 по пен.).

Единственный гол в основное время матча гости забили на 45-й минуте, отличился Валид Хамиди с пенальти.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Ларн — Балкани 0:1 Голы: 0:1 Валид Хамиди (пенальти) (45'), 1:0 Джо Томсон (пенальти) (120 + 2'), 2:0 Mark Leonard Randall (пенальти) (120 + 2'), 3:1 Энди Райан (пенальти) (120 + 2'), 3:1 Кренар Дулай (пенальти) (120 + 2'), 4:1 Крис Галлахер (пенальти) (120 + 2') Ларн: Рохан Фергюсон, Киан Болджер, Аарон Доннелли, Леви Айвз (Shaun Want, 110'), Шон Грэм, Томас Косгров, Дилан Слоан (Mark Leonard Randall, 73'), Крис Галлахер, Джо Томсон, Мэттью Ласти (Paul O'Neill, 73'), Энди Райан Балкани: Энеа Колики, Джералб Смайли (Giovanni, 101'), Марсель Исмайльгечи, Арбер Потоку, Байрам Яшаница, Астрит Тачи, Альмир Крюэзиу (Блеарт Толай, 84'), Линдон Эмерллаху, Сандей Дамилар Адетунджи, Валид Хамиди, Queven Предупреждения: Арбер Потоку (44'), Валид Хамиди (45 + 1'), Леви Айвз (47'), Крис Галлахер (63'), Paul O'Neill (79'), Линдон Эмерллаху (90 + 2'), Mark Leonard Randall (100'), Томас Косгров (120 + 2'), Сандей Дамилар Адетунджи (120 + 2')

В серии пенальти «Ларн» одержал уверенную победу со счетом 4:1. В результате этого противостояния команда из Северной Ирландии (1:0, 0:1, 4:1 по пен.) прошла в 4-й раунд отбора Лиги конференции.