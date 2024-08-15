Тарханов: Дзюба поможет «Крыльям Советов»

Известный отечественный тренервысказался по поводу возможного перехода

«Артем Дзюба поможет "Крыльям Советов", потому что находится ещё в достаточно хорошем состоянии. Тем более у самарской команды есть проблемы с атакой — плохая реализация. Там же некому забивать: Писарский уходит в "Сочи", а молодые ещё не тянут.

Что касается философии "Крыльев Советов" в развитии молодых игроков, то в команде всё равно должен быть дяденька», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.