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    Тарханов: Дзюба поможет «Крыльям Советов»

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    Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в «Крыльях Советов».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Артем Дзюба поможет "Крыльям Советов", потому что находится ещё в достаточно хорошем состоянии. Тем более у самарской команды есть проблемы с атакой — плохая реализация. Там же некому забивать: Писарский уходит в "Сочи", а молодые ещё не тянут.

    Что касается философии "Крыльев Советов" в развитии молодых игроков, то в команде всё равно должен быть дяденька», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

    Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

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