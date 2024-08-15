Пятибратов: Я мечтал вернуться в «Факел». Никакого времени на раздумья не брал

Тренервысказался о своем возвращении на пост рулевого воронежского клуба.

«Самые положительные эмоции! Сложно описать чувства. Знаете, когда сердце начинает учащенно биться, когда пульс поднимается? Эти эмоции схожи с теми, которые испытываешь на стадионе, наполненном до отказа болельщиками. С теми, когда на последних минутах матча твоя команда забивает решающий мяч. Мурашки по коже.

Вспоминаю наши игры против "Краснодара", "Зенита", "Ростова", "Динамо". Эти моменты счастья на всю жизнь останутся в моей памяти. Мне очень дороги такие воспоминания. Несомненно, я покидал команду с грустью, потому что мне нравилось здесь находиться. И я мечтал вернуться в "Факел". Так и случилось.

Ко мне обратились утром на следующий день после известий об уходе Игоря Черевченко. Накануне было командное мероприятие с "Чайкой" — мы жарили шашлыки, была вся команда, жены, дети. Уже тогда в прессе начали появляться различные материалы не только про меня и "Факел", но и, например, про "Черноморец". Но я не имел к этому никакого отношения. Звонок от руководства "Факела", повторю, поступил после отставки. Поговорили, и я тут же принял решение. Никакого времени на раздумья не брал. Даже не ставил такой вопрос. Мне все сразу было ясно», — цитирует Пятибратова «Спорт-Экспресс».

Пятибратов ранее уже работал в «Факеле» — с октября 2020 по сентябрь 2022 года он был ассистентом главного тренера, а с сентября по апрель 2023 года возглавлял первую команду.

«Факел» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.