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    Ольмо пропустит первый матч «Барселоны» в Ла Лиге

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    Атакующий полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо, скорее всего, не сыграет против «Валенсии» в первом туре испанской Ла Лиги.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    По информации El Chiringuito TV, каталонский клуб не успеет зарегистрировать Ольмо к предстоящему матчу.

    Помимо Ольмо, по этой же причине в стартовом туре чемпионата Испании не сыграют Иньиго Мартинес, Пабло Торре, Пау Виктор и Алекс Валье.

    Также отмечается, что эти футболисты, скорее всего, будут зарегистрированы к игре второго тура против «Атлетика».

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    • Матч «Валенсия» — «Барселона» пройдет 17 августа, начало — в 22:30 мск.

    Ольмо перешел в «Барселону» в начале августа из «Лейпцига» за 55 миллионов евро.

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