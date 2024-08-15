Ольмо пропустит первый матч «Барселоны» в Ла Лиге

Атакующий полузащитник «Барселоны», скорее всего, не сыграет противв первом туре испанской Ла Лиги.

По информации El Chiringuito TV, каталонский клуб не успеет зарегистрировать Ольмо к предстоящему матчу.

Помимо Ольмо, по этой же причине в стартовом туре чемпионата Испании не сыграют Иньиго Мартинес, Пабло Торре, Пау Виктор и Алекс Валье.

Также отмечается, что эти футболисты, скорее всего, будут зарегистрированы к игре второго тура против «Атлетика».

Матч «Валенсия» — «Барселона» пройдет 17 августа, начало — в 22:30 мск.

Ольмо перешел в «Барселону» в начале августа из «Лейпцига» за 55 миллионов евро.