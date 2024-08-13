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    • «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вингера «Барселона»
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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вингера «Барселона»

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    «Манчестер Юнайтед» может приобрести еще как минимум одного игрока перед закрытием трансферного окна.

    Рафинья
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    Рафинья

    По информации Diario SPORT, «Манчестер Юнайтед» изучает возможность подписания атакующего полузащитника «Барселоны» Рафиньи.

    Ранее неоднократно сообщалось, что бразилец входит в список игроков, с которыми каталонский клуб может расстаться из-за непростой финансовой ситуации.

    Источник также отмечает, что серьезный интерес к Рафинье сохраняют клубы из Саудовской Аравии.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Рафиньи в 50 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 28 матчей, забил шесть мячей и сделал девять результативных передач.

    Напомним, Рафинья до перехода в «Барселону» выступал в АПЛ за «Лидс».

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