«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вингера «Барселона»

может приобрести еще как минимум одного игрока перед закрытием трансферного окна.

По информации Diario SPORT, «Манчестер Юнайтед» изучает возможность подписания атакующего полузащитника «Барселоны» Рафиньи.

Ранее неоднократно сообщалось, что бразилец входит в список игроков, с которыми каталонский клуб может расстаться из-за непростой финансовой ситуации.

Источник также отмечает, что серьезный интерес к Рафинье сохраняют клубы из Саудовской Аравии.

Transfermarkt оценивает стоимость Рафиньи в 50 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 28 матчей, забил шесть мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, Рафинья до перехода в «Барселону» выступал в АПЛ за «Лидс».