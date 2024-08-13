«Реал» сохраняет интерес к Ляпорту

Мадридскийпо-прежнему рассматривает возможность подписания защитника «Аль-Насра»

При этом Diario AS отмечает, что «Реал» не собирается платить за Ляпорта.

Игрок сможет перейти в «Королевский клуб» только в том случае, если «Аль-Наср» согласится отпустить его бесплатно.

Кроме того, Ляпорту придется пойти на финансовые уступки. «Реал» не собирается платить ему 24 миллиона евро в год, которые он зарабатывает в саудовском клубе.

Контракт Ляпорта с «Аль-Насром» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ляпорт перешел в «Аль-Наср» летом 2023 года из «Манчестер Сити» за 27 миллионов евро.

Напомним, этим летом Ляпорт в составе сборной Испании стал победителем Евро-2024.