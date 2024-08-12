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    Де Хеа: Мое сердце всегда будет в «Манчестер Юнайтед»

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    Новичок «Фиорентины» Давид Де Хеа высказался о своем переходе во флорентийской команде и годичной паузе.

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    «Год я провел в Манчестере, а затем вернулся в Мадрид, чтобы тренироваться. Я хотел вернуться на высший уровень, я не останавливался.

    Тренироваться в одиночку нелегко, к тому же я провел 12 лет в Манчестере, и это мой дом. Мое сердце всегда будет там, мне было трудно найти мотивацию, чтобы оценить новые предложения, и я принял решение взять паузу на год.

    У меня все хорошо, я тренировался каждый день, даже больше, чем раньше. У меня не было других вратарей, с которыми можно тренироваться. Я в хорошей форме, возможно, первые несколько игр нужно будет привыкать, но я играю уже много лет, надо просто встать на ворота», — цитирует Де Хеа Viola News.

    Прошлым летом в «Манчестер Юнайтед» решили не продлевать контракт с Де Хеа, с тех пор голкипер находился без клуба.

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