«Тоттенхэм» объявил о переходе Соланке

сообщил о подписании нападающего «Борнмута»

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Доминик Соланке Фото: tottenhamhotspur.com

Контракт Соланке с лондонским клубом рассчитан до июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит за 26-летнего футболиста 65 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Часть этой суммы получит «Ливерпуль», за который Соланке играл до перехода в «Борнмут». Как сообщает The Athletic, речь идет о девяти миллионах фунтов.

Transfermarkt оценивает стоимость Соланке в 40 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Соланке провел в английской Премьер-лиге 38 матчей и забил 19 мячей.