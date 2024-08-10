«Тоттенхэм» объявил о переходе Соланке

Доминик Соланке Фото: tottenhamhotspur.com
Контракт Соланке с лондонским клубом рассчитан до июня 2030 года.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит за 26-летнего футболиста 65 миллионов фунтов с учетом бонусов.
Часть этой суммы получит «Ливерпуль», за который Соланке играл до перехода в «Борнмут». Как сообщает The Athletic, речь идет о девяти миллионах фунтов.
Transfermarkt оценивает стоимость Соланке в 40 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Соланке провел в английской Премьер-лиге 38 матчей и забил 19 мячей.