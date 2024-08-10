«Тоттенхэм» и «Борнмут» согласовали трансфер Соланке

Нападающий «Борнмута»продолжит карьеру в

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки и подписали все необходимые документы.

«Тоттенхэм» заплатит за 26-летнего футболиста 65 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Часть этой суммы получит «Ливерпуль», за который Соланке играл до перехода в «Борнмут». Как сообщает The Athletic, речь идет о девяти миллионах фунтов.

Transfermarkt оценивает стоимость Соланке в 40 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Соланке провел в английской Премьер-лиге 38 матчей и забил 19 мячей.