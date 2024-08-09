«Пари НН» — «Химки»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 4-го тура российской Премьер-лиги.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Калинский, Эктов, Ермаков, Тичич, Ожегович, Боселли.

«Химки»: Обухов, Филин, Гогуа, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Магомедов, Вера, Заболотный, Руденко.

Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го августа в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 3-х туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 11-е место в таблице с 3 очками в активе. «Химки» — на 6-й позиции с 4 баллами.