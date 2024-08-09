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    «Ростов» — «Рубин». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ «Ростов» — «Рубин»

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    Даниил Уткин
    «Ростов» на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках 4-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ростов»

    «Ростов» идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, заработав 4 очка в трех матчах. Команда под руководством Валерия Карпина по разу выиграла, сыграла вничью и проиграла, забив 3 мяча и пропустив 6 раз.

    В предыдущем туре «Ростов» без шансов проиграл в гостях «Зениту», позволив сопернику пять раз распечатать свои ворота (0:5). До этого «жёлто-синие» уверенно обыграли на выезде «Крылья Советов» (3:1), а еще ранее разошлись миром с ЦСКА на домашней арене — 0:0.

    Поражением закончился стартовый матч группового этапа Кубка России против «Локомотива». Ростовчане не смогли забить сопернику и проиграли со счетом 0:1, пропустив в концовке встречи.

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    «Рубин»

    «Рубин» набрал три очка и после трех туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Рашида Рахимова одержали одну победу и дважды проиграли, забив 6 голов и пропустив 9 мячей в свои ворота.

    Казанцы здорово начали новый сезон, обыграв в выездной встрече «Пари НН» со счетом 4:2. Затем «Рубин» сыграл два матча дома, но уступил в обоих случаях — 0:4 «Зениту» и 2:3 «Химкам».

    Куда убедительнее казанцы выступили перед своими болельщиками в Кубке России. Матч первого тура против «Акрона» завершился крупной победой подопечных Рашида Рахимова (4:0).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ команд обменялись домашними победами — 3:0 в Ростове и 3:1 в Казани. Всего в 10-ти последних матчах на счету «жёлто-синих» 7 побед, «Рубин» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Рубин» с коэффициентом 2.50.

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