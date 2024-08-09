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    Глушаков: Видно, что Вера — хороший футболист, который обладает отличной техникой

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об аргентинском хавбеке подмосковной команды Лукасе Вере.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Вера перешел в «Химки» этим летом из «Оренбурга».

    «Видно, что Вера — хороший футболист, который обладает отличной техникой. Он играл в "Оренбурге", там синтетическое поле, плюс было много футболистов из Латинской Америки. Там ему многое было понятно, а сейчас ему приходится привыкать к некоторым моментам.

    По‑русски отлично говорит? Да, хорошо говорит, всё очень понятно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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