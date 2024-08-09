Глушаков: Видно, что Вера — хороший футболист, который обладает отличной техникой

Полузащитник «Химок»поделился мнением об аргентинском хавбеке подмосковной команды

Вера перешел в «Химки» этим летом из «Оренбурга».

«Видно, что Вера — хороший футболист, который обладает отличной техникой. Он играл в "Оренбурге", там синтетическое поле, плюс было много футболистов из Латинской Америки. Там ему многое было понятно, а сейчас ему приходится привыкать к некоторым моментам.

По‑русски отлично говорит? Да, хорошо говорит, всё очень понятно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

«Химки» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после трех туров. В ближайшем матче подмосковная команда сыграет 9 августа против «Пари НН».