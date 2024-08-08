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    Нигматуллин о дебютном матче Сафонова за «ПСЖ»: Вины Матвея в пропущенных голах нет

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    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Для Сафонова это был дебютный матч в составе «ПСЖ».

    «Стопроцентной вины Матвея в пропущенных голах нет. Конечно, в дебютных матчах хочется отыграть на ноль, но это тренировочный матч.

    Вратарь не был лишен ошибок от партнеров, первый гол — привоз защитника, второй — дали пробить сопернику из убойной позиции, удар был хорошим и сильным.

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    • Пару раз Сафонов во втором тайме выручил и почувствовал себя в игре. Сейчас нужно адаптироваться к новым партнерам, стране, языку. Быстро это мало кому удается сделать. Уверен, все самое хорошее у Сафонова впереди, — приводит слова Нигматуллина "Матч ТВ".

    Сафонов перешел в "ПСЖ" этим летом из "Краснодара" за 20 миллионов евро.

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