Нигматуллин о дебютном матче Сафонова за «ПСЖ»: Вины Матвея в пропущенных голах нет

Бывший вратарь сборной Россииоценил игру голкипера «ПСЖ»в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

Для Сафонова это был дебютный матч в составе «ПСЖ».

«Стопроцентной вины Матвея в пропущенных голах нет. Конечно, в дебютных матчах хочется отыграть на ноль, но это тренировочный матч.

Вратарь не был лишен ошибок от партнеров, первый гол — привоз защитника, второй — дали пробить сопернику из убойной позиции, удар был хорошим и сильным.

Пару раз Сафонов во втором тайме выручил и почувствовал себя в игре. Сейчас нужно адаптироваться к новым партнерам, стране, языку. Быстро это мало кому удается сделать. Уверен, все самое хорошее у Сафонова впереди, — приводит слова Нигматуллина "Матч ТВ".

Сафонов перешел в "ПСЖ" этим летом из "Краснодара" за 20 миллионов евро.