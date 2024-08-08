Круговой: Если Карпин вызовет в сборную России, то, конечно, соглашусь

Защитник ЦСКАпрокомментировал возможный вызов в сборную России на ближайшие матчи.

В сентябре сборная России запланировала товарищеские встречи с Таиландом и Вьетнамом.

«Сборная? Пока не думаю об этом, посмотрим. Если Валерий Георгиевич Карпин вызовет, то, конечно, соглашусь. С Карпиным давно не разговаривал. Когда играли с "Ростовом", не общались.

Что будет, если не пригласят в сборную? Не расстроюсь. Значит, надо будет больше работать. Принимать решения будет главный тренер», — сказал Круговой Sport24.

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В нынешнем сезоне Круговой сыграл за ЦСКА три матча и сделал две результативные передачи.