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    Станкович: Мы провели прекрасный матч

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о матче против «Крыльев Советов» (3:0).

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Угальде — молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки, бывает, что нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески.

    Я очень рад за ребят, они провели хороший матч. В какие‑то моменты мы отдавали территорию, ослабевал прессинг, но в целом мы провели прекрасный матч.

    Маркиньс? Он недавно прибыл. Большую часть времени занимался документами. Конечно, он может лучше, это первые его 45 минут, но я знаю его качества, он точно нам поможет», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    «Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

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