Станкович: Мы провели прекрасный матч

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Угальде — молодой парень, иногда он очень чувствительный. Часто для улучшения игры не нужны тренировки, бывает, что нужно просто приобнять, поддержать по‑человечески.

Я очень рад за ребят, они провели хороший матч. В какие‑то моменты мы отдавали территорию, ослабевал прессинг, но в целом мы провели прекрасный матч.

Маркиньс? Он недавно прибыл. Большую часть времени занимался документами. Конечно, он может лучше, это первые его 45 минут, но я знаю его качества, он точно нам поможет», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

«Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).