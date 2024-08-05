Радченко считает, что «Зениту» не нужен Соболев

Экс-футболиствысказался о возможном переходе нападающегоиз стана «красно-белых» в команду из Санкт-Петербурга.

«На данный момент такому "Зениту" не нужен Соболев. Я считаю, что у команды есть два хороших центральных нападающих. Кассьерра в прошлом сезоне демонстрировал свою голевую серию и в этом продолжает её показывать.

Ну а также есть Сергеев, который не так часто попадает в основу, но выходит на позиции нападающего, плюс Изидор рвётся в бой. Поэтому Соболеву сложно будет сразу попасть в состав», — сказал Радченко Чемпионату.

В прошедшем сезоне Соболев провел за «Спартак» 27 матчей в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.