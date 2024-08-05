Деограсия: Не считаю позорным поражение от ЦСКА со счетом 1:5

Наставник «Оренбурга»высказался по поводу поражения от ЦСКА в матче третьего тура РПЛ. Команда уступила со счетом 1:5.

«Невозможно, чтобы это было позором. Если кто-то выкладывается на 100% в футболе, то о стыде даже речи быть не может. Никакого позора тем более. Просто поздравляю ЦСКА, нам нужно просто стать лучше.

Позитив? В первом тайме игра была не самой плохой, у нас были моменты, команда действовала довольно хорошо. Хотя результат был 1:3, не самый справедливый.

Нам нужно улучшить некоторые моменты, из-за которых нам забили мячи. Нужно работать над этим», — сказал Деограсия ТАСС.