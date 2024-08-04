Галактионов: Честь и хвала ребятам, которые выполнили поставленные задачи

Главный тренервысказался о матче против(5:0).

«Поздравляю нашу команду с хорошей, уверенной победой. Играли сегодня солидно. Это очень приятное ощущение. Сегодня день железнодорожника, клуб отмечает этот праздник. Мы в раздевалке об этом сказали, что было важно порадовать своих болельщиков. Эта победа для них. Нашей целью было сыграть "на ноль". Честь и хвала ребятам, которые выполнили поставленные задачи», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» два очка и 13‑е место.