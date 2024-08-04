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    Галактионов: Честь и хвала ребятам, которые выполнили поставленные задачи

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Ахмата» (5:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Поздравляю нашу команду с хорошей, уверенной победой. Играли сегодня солидно. Это очень приятное ощущение. Сегодня день железнодорожника, клуб отмечает этот праздник. Мы в раздевалке об этом сказали, что было важно порадовать своих болельщиков. Эта победа для них. Нашей целью было сыграть "на ноль". Честь и хвала ребятам, которые выполнили поставленные задачи», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» набрал шесть очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» два очка и 13‑е место.

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