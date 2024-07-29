Тормена: «Краснодар» ужасно сыграл с махачкалинским «Динамо»

Защитник «Краснодара»подвел итоги матча РПЛ с махачкалинским «Динамо». Встреча прошла 28 июля и закончилась вничью 0:0.

«Матч с махачкалинским "Динамо" — ужасная игра со стороны всей нашей команды. Все знают, что это не то, на что способен "Краснодар". Что касается непосредственно игры в защите, то оборона начинается в атаке. Потому нельзя сказать, что проблема в определенных зонах или игроках.

Это игра команды в целом. Именно игра всей команды вылилась в шансы, которые создавал соперник в первом тайме», — сказал Тормена «Матч ТВ».

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«Краснодар» в 3-м туре РПЛ сразится в гостях с «Факелом».