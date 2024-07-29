Мусаев эмоционально раскритиковал футболистов «Краснодара» в раздевалке

Пресс-службаопубликовала видео эмоциональной беседы наставника «Краснодара»

Ранее во 2-м туре РПЛ команда разошлась миром с махачкалинским «Динамо» (0:0).

«То, что болельщики выражают вам своё недовольство, они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Не имеем права прежде всего по отношению, по настрою, по первому тайму. Это непозволительно. Что угодно может быть, но выходить и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленным… на что вы рассчитывали

Ответственность вся на мне, я не достучался до вас перед матчем, я плохо вас подготовил. Будем делать выводы, так продолжаться не может дальше», — сказал Мусаев в раздевалке.

Календарь и таблица РПЛ

После двух туров чемпионата России «Краснодар» набрал два очка. Команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ.