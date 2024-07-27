Гвардиола: Я бы хотел остаться в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити»высказался о своем будущем. Специалист не против продолжить работу в команде.

«Я проработал в "Манчестер Сити" восемь лет. Не собираюсь оставаться здесь ещё столько же, но это не значит, что я ухожу. Столько времени в одном клубе — это целая вечность. Хочу быть уверен, что моё решение об уходе или о продолжении работы будет правильным не только для меня, но и для клуба, игроков.

Когда я решу уйти, я скажу об этом. Посмотрим, что произойдёт. Совершенно не исключаю возможности продления контракта. Мне бы хотелось остаться», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

Соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года.