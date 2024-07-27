1-й таймРубин — ЗенитОнлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Клаудиньо«Рубин» — «Зенит». Онлайн
  • 18:01
    • Испания уверенно победила Доминиканскую Республику
  • 17:00
    • ЦСКА разбил «Пари НН»
  • 16:47
    • «Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд
  • 16:44
    • «Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд
  • 16:32
    • Алькарас легко вышел во второй круг Олимпиады
    Все новости спорта

    Испания уверенно победила Доминиканскую Республику

    Доминиканская Республика — Испания: счет матча 1:3 (1:1)

    Футбол Париж-2024 Сборная Испании Футбол Испании
    Во втором туре турнира по футболу на Олимпиаде в группе С Доминиканская Республика проиграла Испании со счетом 1:3.

    Фермин Лопес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фермин Лопес

    На 38-й минуте единственный мяч в составе номинальных гостей забил Анхель Монтес Де Оса.

    За испанцев отличились Фермин Лопес (24-я), Алекс Баена (55-я), Мигель Гутьеррес (70-я).

    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа C
    Доминиканская Республика U23 — Испания U23 1:3
    Голы: 0:1 Фермин Лопес (24'), 1:1 Angel Montes de Oca (38'), 1:2 Алекс Баэна (55'), 1:3 Мигель Гутьеррес (70') Доминиканская Республика U23: Эдгар Пухоль, Enrique Bosl, Luiyi De Lucas, Joao Urbaez, Francisco Marizan, Omar de la Cruz, Heinz Morschel, Angel Montes de Oca, Nelson Lemaire, Nowend Lorenzo, Edison Azcona Испания U23: Арнау Тенас, Хуан Миранда, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Хуанлу Санчес, Серхио Гомес, Аймар Орос, Алекс Баэна, Фермин Лопес, Пабло Барриос, Абель Руис Предупреждения: Пау Кубарси (45 + 2'), Хон Пачеко (90 + 3') Удаление: Edison Azcona (45 + 1')

    После двух туров Испания лидирует в своей группе с 6 очками и уже обеспечила себе место в плей-офф. У Доминиканской Республики пока одно очко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать в дерби результативной игры
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли «Рубин» забить «Зениту»?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Нас ждет яркий матч в Красноярске
  • «Енисей» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Хиджиката — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Химки — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Александрова — Юань
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Институто — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Линетт — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры