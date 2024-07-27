Доминиканская Республика — Испания: счет матча 1:3 (1:1)

Во втором туре турнира по футболу на Олимпиаде в группе Спроиграласо счетом 1:3.

На 38-й минуте единственный мяч в составе номинальных гостей забил Анхель Монтес Де Оса.

За испанцев отличились Фермин Лопес (24-я), Алекс Баена (55-я), Мигель Гутьеррес (70-я).

Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа C Доминиканская Республика U23 — Испания U23 1:3 Голы: 0:1 Фермин Лопес (24'), 1:1 Angel Montes de Oca (38'), 1:2 Алекс Баэна (55'), 1:3 Мигель Гутьеррес (70') Доминиканская Республика U23: Эдгар Пухоль, Enrique Bosl, Luiyi De Lucas, Joao Urbaez, Francisco Marizan, Omar de la Cruz, Heinz Morschel, Angel Montes de Oca, Nelson Lemaire, Nowend Lorenzo, Edison Azcona Испания U23: Арнау Тенас, Хуан Миранда, Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Хуанлу Санчес, Серхио Гомес, Аймар Орос, Алекс Баэна, Фермин Лопес, Пабло Барриос, Абель Руис Предупреждения: Пау Кубарси (45 + 2'), Хон Пачеко (90 + 3') Удаление: Edison Azcona (45 + 1')

После двух туров Испания лидирует в своей группе с 6 очками и уже обеспечила себе место в плей-офф. У Доминиканской Республики пока одно очко.