Второй тур чемпионата России открывается матчем в Самаре между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» начали новый сезон с крупного поражения от действующих чемпионов России — «Зенита». Самарцы пропустили четыре безответных мяча при своих болельщиках (0:4), причем три из них еще до перерыва.

С учетом матчей прошедшего чемпионата «Крылья Советов» не могут победить на протяжении шести игр подряд — 3 ничьи и 3 поражения. Предыдущий сезон коллектив Игоря Осинькина завершил на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 30-ти матчах.

«Ростов»

В первом туре нового сезона «Ростов» не смог забить в ворота ЦСКА, но тем не менее заработал одно очко, сыграв с армейцами в нулевую ничью (0:0). Подопечные Валерия Карпина больше владели мячом (58% на 42%), а также чаще били по воротам (8 ударов против 4-х).

Во время предсезонки «Ростов» дважды сыграл против воронежского «Факела». В первом матче удалось одержать победу со счетом 1:0, а во второй игре была зафиксирована результативная ничья (2:2). Также «желто-синие» одолели махачкалинское «Динамо» (3:1) и в упорной борьбе уступили «Краснодару» (2:3).

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами — 5:1 в Самаре и 2:0 в Ростове.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «желто-синих» 5 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» с коэффициентом 3.55.