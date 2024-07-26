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    Карпин: Глобально доволен. Ребята сделали то, что должны были сделать

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче против «Крыльев Советов» (3:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Естественно, тяжело. Легких побед вообще не бывает. Тем более в первом тайме была достаточно равная игра, хотя по нашим воротам ни одного удара не допустили. Понятно, что у нас побольше моментов было, но достаточно вязкая игра была.

    Ятимов? Ошибкой, наверное, вряд ли можно назвать. Если бы он ловил его, не поймал и запустил, то да. А тут он отбил, но случился отскок на свободного игрока в нашей штрафной. Это и была единственная атака, где мы допустили аж два удара в створ наших ворот. Наверное, мог бы не отбивать, но мяч скользкий. Решение принимается в долю секунды, так что обвинять бы никого не стал. Так получилось. Другое дело, можно всех похвалить: только два удара в створ наших ворот были по ходу игры. Оценивать игру Ятимова пока рано.

    Глобально доволен. Понятно, что есть моменты, которыми недоволен, но на выезде со счетом 3:1 выиграли, был непростой соперник. Ребята — молодцы. Они сделали то, что должны были сделать. Не только по результату, но и по игре вопросов тоже нет», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    «Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

    В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».

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