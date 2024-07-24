Агент Ильи Помазуна: Пришло время куда-то уйти

Агент, который работает с вратарем ЦСКА, рассказал о дальнейшей судьбе своего подопечного.

«Пришло время куда-то уйти. Или в аренду с правом выкупа. Но хотелось бы, чтобы уже как бы с другим клубом. Он благодарен и Чанову, и всем, кто с ним работал. Если бы он хотел сидеть в золотой клетке, он, наверное, четыре года и сидел бы здесь. Он же сам попросился, уехал в аренду в "Урал", провёл четыре хороших сезона, вызывался в сборную.

Мы помним, что был Чепчугов, который сколько, десять лет там просидел. Но это не наш путь», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

27-летний Илья Помазун — воспитанник ЦСКА. В основном составе дебютировал в 2017 году. Всего за основной состав армейцев в РПЛ сыграл 4 матча и пропустил пять мячей. Последние четыре сезон играл за «Урал».