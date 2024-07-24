Булыкин: Марио Фернандес может пригодиться «Химкам», там собирают старичков

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Россиисказал, куда мог бы перейти защитник, покинувший петербургский «Зенит».

«Подмосковные "Химки" вот собирают старичков, Фернандес может пригодиться им. Марио пришел в "Зенит" не в хорошей форме. Уже тогда этот трансфер показался странным. И то, что Марио в тот момент не пошел в ЦСКА, вызывало вопросы. Ну что ж, возраст не щадит никого. Фернандесу уже тяжело было бы соответствовать уровню "Зенита".

В "Зените" собраны хорошие футболисты, клуб начал обращать внимание на российских игроков. "Зенит" двигается в правильном направлении. Он хочет завоевывать трофеи и делает для этого все, что нужно, — сказал Булыкин "Матч ТВ".

Сегодня, 24 июля, стало известно об уходе из "Зенита" Марио Фернандеса. Всего 33-летний защитник сыграл за питерцев 18 матчей.