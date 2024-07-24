ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леон Эдвардс и Белал МухаммадТретья защита Леона Эдвардса, реванш Аспиналла и Блэйдса. Анонс карда UFC 304
  • 13:46
    • Марио Фернандес покинул «Зенит»
  • 11:42
    • Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах
  • 14:43
    • Защитник «Сочи» может перейти в «Рубин»
  • 14:37
    • Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде
  • 14:29
    • Фати пропустит турне «Барселоны» по США
    Все новости спорта

    Булыкин: Марио Фернандес может пригодиться «Химкам», там собирают старичков

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Зенит
    Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин сказал, куда мог бы перейти защитник Марио Фернандес, покинувший петербургский «Зенит».

    Марио Фернандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Фернандес

    «Подмосковные "Химки" вот собирают старичков, Фернандес может пригодиться им. Марио пришел в "Зенит" не в хорошей форме. Уже тогда этот трансфер показался странным. И то, что Марио в тот момент не пошел в ЦСКА, вызывало вопросы. Ну что ж, возраст не щадит никого. Фернандесу уже тяжело было бы соответствовать уровню "Зенита".

    В "Зените" собраны хорошие футболисты, клуб начал обращать внимание на российских игроков. "Зенит" двигается в правильном направлении. Он хочет завоевывать трофеи и делает для этого все, что нужно, — сказал Булыкин "Матч ТВ".

  • Марио Фернандес покинул «Зенит»
  • Читайте по теме

    • Сегодня, 24 июля, стало известно об уходе из "Зенита" Марио Фернандеса. Всего 33-летний защитник сыграл за питерцев 18 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лудогорец» замахнётся на 3-й раунд Лиги чемпионов?
  • «Лудогорец» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Как Аргентина начнет олимпийский турнир?
  • Аргентина (U23) — Марокко (U23). Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Испанцы начнут ОИ с уверенной победы
  • Узбекистан (U23) — Испания (U23) . Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Узбекистан (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аякс — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зимбру — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Омония — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Милсами — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры