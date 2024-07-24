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    Марио Фернандес покинул «Зенит»

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    Защитник «Зенита» Марио Фернандес покинул питерский клуб. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Стороны решили прекратить сотрудничество.

    «Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведённый в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» — гласит сообщение пресс-службы «Зенита».

    Марио Фернандес пополнил состав «Зенита» по ходу прошедшего сезона. Всего защитник провел за «сине-бело-голубых» 13 матчей и не отметился результативными действиями.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» ранее завоевал Суперкубок России, а в 1-м туре РПЛ разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.

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