Марио Фернандес покинул «Зенит»

Защитник «Зенита»покинул питерский клуб. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Стороны решили прекратить сотрудничество.

«Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведённый в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» — гласит сообщение пресс-службы «Зенита».

Марио Фернандес пополнил состав «Зенита» по ходу прошедшего сезона. Всего защитник провел за «сине-бело-голубых» 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» ранее завоевал Суперкубок России, а в 1-м туре РПЛ разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.