Агапов: Когда объявили Марко Николича, отнесся позитивно

Марко Николич Фото: globallookpress.com
«Когда объявили Марко Николича, отнесся позитивно. Я знал его по работе в "Локомотиве", видел, как они играли, так что воспринял положительно.
Как прошло знакомство с Николичем? Его на сборах представил Роман Юрьевич Бабаев. Мы сидели в зале для теорий. Тренер сказал пару слов о нашей работе, объяснил, что будем делать. Первое впечатление — видно, что он знает, чего хочет. Не жесткий, но требовательный», — приводит слова Агапова «КП».
До назначения Николича ЦСКА тренировал Владимир Федотов.