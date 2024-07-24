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    Агапов: Когда объявили Марко Николича, отнесся позитивно

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    Защитник ЦСКА Илья Агапов прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Когда объявили Марко Николича, отнесся позитивно. Я знал его по работе в "Локомотиве", видел, как они играли, так что воспринял положительно.

    Как прошло знакомство с Николичем? Его на сборах представил Роман Юрьевич Бабаев. Мы сидели в зале для теорий. Тренер сказал пару слов о нашей работе, объяснил, что будем делать. Первое впечатление — видно, что он знает, чего хочет. Не жесткий, но требовательный», — приводит слова Агапова «КП».

    До назначения Николича ЦСКА тренировал Владимир Федотов.

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