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    Хет-трик Джеко принес «Фенербахче» победу над «Лугано» в первом матче Моуринью

    «Лугано» — «Фенербахче»: счет матча 3:4, обзор голов

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    В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» на выезде победил «Лугано» со счетом 4:3.

    «Фенербахче»
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    «Фенербахче»

    На голы Эдина Джеко, который оформил хет-трик, и Ферди Кадиолу хозяева ответили точными ударами Аймана Эль Вафи, Урана Бислими и Милтона Валенсуэлы.

    Это первый официальный матч «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Лугано — Фенербахче 3:4
    Голы: 1:0 Айман Эль-Вафи (4'), 1:1 Эдин Джеко (пенальти) (45 + 1'), 1:2 Эдин Джеко (46'), 2:2 Уран Бислими (64'), 2:3 Эдин Джеко (67'), 2:4 Ферди Кадиоглу (74'), 3:4 Мильтон Валенсуэла (90 + 4') Лугано: Амир Саипи, Маттия Дзанотти, Айман Эль-Вафи, Мильтон Валенсуэла, Антониос Пападопулос, Уран Бислими (Daniel Dos Santos Correia, 72'), Анто Гргич (Hadj Mahmoud, 80'), Янис Симиньяни (Ларс Лукас Маи, 61'), Игнасио Алиседа (Кацпер Пшибылко, 72'), Маттиа Боттани (Хишам Маю, 72'), Ousmane Doumbia Фенербахче: Доминик Ливакович, Джейден Остерволде, Александр Джику, Чаглар Сёюнджю, Душан Тадич (Ферди Кадиоглу, 68'), Фред (Мерт Хакан Яндаш, 86'), Раде Крунич, Себастьян Шиманьски, Брайт Осави-Самуэль (Мерт Мюльдюр, 68'), Райан Кент (Ирфан Кавечи, 68'), Эдин Джеко (Дженк Тосун, 80') Предупреждения: Чаглар Сёюнджю (18'), Айман Эль-Вафи (29'), Душан Тадич (45 + 3'), Антониос Пападопулос (59'), Маттиа Боттани (69'), Джейден Остерволде (70'), Анто Гргич (71'), Маттия Дзанотти (77')

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Отметим, что ответный поединок команд состоится в следующую среду, 31 июля.

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