Защитник «Ман Сити» может перейти в «Боруссию»

Защитник «Манчестер Сити»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Sky Sport, в переходе бразильского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия».

Источник утверждает, что английский клуб готов продать Коуту, но просит за игрока 40 миллионов евро.

«Боруссия», в свою очередь, готова предложить не более 25 миллионов евро.

Отмечается также, что Иан хочет стать игроком «Боруссии».

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Коуту в 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Жирону», вместе с которой занял третье место в испанской Ла Лиге.