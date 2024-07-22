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    Защитник «Ман Сити» может перейти в «Боруссию»

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    Защитник «Манчестер Сити» Иан Коуту может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Иан Коуту
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    Иан Коуту

    По информации Sky Sport, в переходе бразильского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия».

    Источник утверждает, что английский клуб готов продать Коуту, но просит за игрока 40 миллионов евро.

    «Боруссия», в свою очередь, готова предложить не более 25 миллионов евро.

    Отмечается также, что Иан хочет стать игроком «Боруссии».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Коуту в 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Жирону», вместе с которой занял третье место в испанской Ла Лиге.

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