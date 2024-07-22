Защитник «Ман Сити» может перейти в «Боруссию»

Иан Коуту Фото: globallookpress.com
По информации Sky Sport, в переходе бразильского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия».
Источник утверждает, что английский клуб готов продать Коуту, но просит за игрока 40 миллионов евро.
«Боруссия», в свою очередь, готова предложить не более 25 миллионов евро.
Отмечается также, что Иан хочет стать игроком «Боруссии».
Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Коуту в 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Жирону», вместе с которой занял третье место в испанской Ла Лиге.