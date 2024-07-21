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    Станкович: Погода — это лишь один из факторов, но не решающий

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом».

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Мы работали хорошо, работали много. Ребята готовы начать этот чемпионат.

    Мы анализировали соперника, у нас было время. Каждый предстоящий матч — самый важный. Сегодня мы сыграем на синтетике, соперник действует агрессивно и хорошо подготовлен. Но если мы хотим добиться чего‑то большего, то должны принимать вызовы.

    Погода? Она одинакова для всех. Кто быстрее адаптируется, то получит преимущество. Это лишь один из факторов, но не решающий», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

  • «Оренбург» — «Спартак». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 21-го июля в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.

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