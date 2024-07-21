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    Орлов: Считаю, что пока рано говорить об уходе Вендела и Клаудиньо

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    Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на то, что «Зенит» могут покинуть Вендел и Клаудиньо.

    Вендел
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    Вендел

    «Увидим ли мы еще Клаудиньо в футболке "Зенита"? Все возможно. Давайте все-таки ориентироваться на официальную версию. У бразильца мышечная травма. Зачем что-то додумывать?

    Про Вендела тоже много чего пишут. Конечно, на таких футболистов может быть серьезный спрос за рубежом. Причем не удивлен теми суммами, которые фигурируют в СМИ. Бразилец одной ногой в "Галатасарае"? Я тоже об этом читал. Но ведь "Зенит" никак данную информацию не комментирует. Считаю, нужно ждать реакции Александра Иваныча Медведева. Он ничего на сей счет не говорил.

    А то уже даже писали, что полузащитник "Торино" Илич прошел медосмотр в Питере. Но Медведев же этого не подтвердил. Мол, даже разговоров нет. Видимо, игры агентов. Кто-то подогревает интерес к футболисту. Посмотрим.

    Столкнется ли "Зенит" с серьезными проблемами в случае ухода Вендела? Понятно, что первое время будет нелегко, так как бразилец сейчас набрал хорошую форму. Но замену смогут найти. Ставка же полузащитника освободится? Вот вам и приезд Илича. Но это мы с вами просто рассуждаем, гадаем. Никаких перемен пока нет», — сказал Орлов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» в 1-м туре чемпионата России-2023/24 разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.

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